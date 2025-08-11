Мощный ливень спровоцировал наводнение и оползни в Японии. Видео

Здания погружены примерно на метр в воду, указано в материале.
В Японии, в регионе острова Кюсю, проливные дожди спровоцировали оползни и наводнения. В связи с бедствием несколько жителей пропали без вести. Об этом сообщило местное СМИ.
«Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Кюсю и прилегающих районах, в результате чего несколько жителей пропали без вести», — указано в материале The Japan Times. За несколько часов выпало около 37 мм осадков, что стало рекордом. Местные власти призвали население эвакуироваться.
Также видно как магазины, дома и автомобили в префектуре Кумамото погружены примерно на метр в воду. По информации, реки, которые вышли из берегов повредили дороги и смыли автомобили.