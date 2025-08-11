Мощный ливень спровоцировал наводнение и оползни в Японии. Видео

«Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Кюсю и прилегающих районах, в результате чего несколько жителей пропали без вести», — указано в материале The Japan Times. За несколько часов выпало около 37 мм осадков, что стало рекордом. Местные власти призвали население эвакуироваться.