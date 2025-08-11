Бывшего главу «Газпром трансгаз Махачкала» обвиняют в особо крупном мошенничестве

Бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве и легализации полученного имущества. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
— Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Махачкала», совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере. Затем легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления, — приводит ее слова РИА Новости.
Уточняется, что Гусейнова арестовали до 6 октября включительно.
4 августа в СМИ появилась информация о том, что с 6 июня Алексей Чирков, сын бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России Виктора Чиркова, находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным журналистов, заведенное в отношении мужчины уголовное дело может быть связано с компанией «Светосервис — Подмосковье». Чирков-младший руководил ею с 2018 года, и в 2024-м ее выручка составила более 1,1 миллиарда рублей.