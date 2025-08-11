Бывшего главу «Газпром трансгаз Махачкала» обвиняют в особо крупном мошенничестве

4 августа в СМИ появилась информация о том, что с 6 июня Алексей Чирков, сын бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России Виктора Чиркова, находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным журналистов, заведенное в отношении мужчины уголовное дело может быть связано с компанией «Светосервис — Подмосковье». Чирков-младший руководил ею с 2018 года, и в 2024-м ее выручка составила более 1,1 миллиарда рублей.