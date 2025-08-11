Трамп сдвинул дедлайн по пошлинам для Китая до конца осени

В начале мая Соединенные Штаты и Китай пришли к договоренности о временной приостановке торгового противостояния на период в 90 дней. В рамках достигнутого соглашения стороны обязались существенно уменьшить применяемые друг к другу пошлины. США приняли решение временно отменить дополнительную ставку в размере 24 процентных пунктов на продукцию из Китая на срок в 90 дней, при этом базовая ставка в 10 процентов остается в силе.