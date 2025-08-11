Трамп сдвинул дедлайн по пошлинам для Китая до конца осени

Дональд Трамп заморозил пошлины для Китая на три месяца.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который на 90 дней блокирует повторное введение высоких пошлин на китайские товары. Об этом сообщил представитель Белого дома 11 августа.
«Приказ подписан всего за несколько часов до полуночи, когда должен был истечь срок действия приостановки действия пошлин», — уточнил представитель администрации США телеканалу CNBC. По его словам, решение принято на фоне последних переговоров между торговыми делегациями США и Китая в Стокгольме, прошедших в конце июля.
В начале мая Соединенные Штаты и Китай пришли к договоренности о временной приостановке торгового противостояния на период в 90 дней. В рамках достигнутого соглашения стороны обязались существенно уменьшить применяемые друг к другу пошлины. США приняли решение временно отменить дополнительную ставку в размере 24 процентных пунктов на продукцию из Китая на срок в 90 дней, при этом базовая ставка в 10 процентов остается в силе.