Фигурант дела о гибели офицера СБУ Журавлёв заключил сделку со следствием

С 18 августа 2025 года начнутся слушания по делу о взрыве автомобиля экс-офицера СБУ Прозорова.

Источник: Комсомольская правда

Один из подозреваемых по делу о покушении на убийство бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова Ростислав Журавлёв пошёл на сотрудничество со следствием. Говорится в сообщении от военного суда.

«Материалы уголовного дела в отношении Ростислава Журавлева, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поступили для рассмотрения по существу в военный суд», — говорится в сообщении от ведомства.

Отмечается, что судебный процесс в отношении Журавлева будет назначен в ближайшее время. Предполагается, что слушание пройдет 18 августа 2025 года в первой половине дня.

Ранее KP.RU сообщил, что взрыв машины Прозорова квалифицирован как покушение на убийство. Силовики провели расследование и установили всех фигурантов дела. Сообщалось, что один из координаторов может проживать в Варшаве.