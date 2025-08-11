Фигурант дела о гибели офицера СБУ Журавлёв заключил сделку со следствием

Один из подозреваемых по делу о покушении на убийство бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова Ростислав Журавлёв пошёл на сотрудничество со следствием. Говорится в сообщении от военного суда.
«Материалы уголовного дела в отношении Ростислава Журавлева, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поступили для рассмотрения по существу в военный суд», — говорится в сообщении от ведомства.
Отмечается, что судебный процесс в отношении Журавлева будет назначен в ближайшее время. Предполагается, что слушание пройдет 18 августа 2025 года в первой половине дня.
Ранее KP.RU сообщил, что взрыв машины Прозорова квалифицирован как покушение на убийство. Силовики провели расследование и установили всех фигурантов дела. Сообщалось, что один из координаторов может проживать в Варшаве.