Трамп назвал свою конечную цель в украинском конфликте: главное об СВО за 11 августа

Переговоры президетов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, являются конечно целью для Трампа в вопросе украинского конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме. Трамп пояснил журналистам, что его встреча с Путиным, запланированная на 15 августа, носит преимущественно ознакомительный характер, с целью восполнить недостающую информацию, а встреча российского главы с Зеленским якобы станет финальным этапом в разрешении конфликта.