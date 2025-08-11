Трамп назвал свою конечную цель в украинском конфликте: главное об СВО за 11 августа

Трамп пояснил что его встреча с Путиным носит ознакомительный характер.
Президент США Дональд Трамп назвал переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским своей конечной целью. По его мнению, встреча Путина и Зеленского станет финальным этапом в решении украинского конфликта.
Также за прошедшие сутки российские военные выбили ВСУ с одной из ключевых позиций на Донбассе — админзданий шахты «Краснолиманская». Об этом и других событиях в зоне СВО за 11 августа читайте в материале URA.RU.
Трамп сообщил о финальном этапе украинского конфликта.
Переговоры президетов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, являются конечно целью для Трампа в вопросе украинского конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме. Трамп пояснил журналистам, что его встреча с Путиным, запланированная на 15 августа, носит преимущественно ознакомительный характер, с целью восполнить недостающую информацию, а встреча российского главы с Зеленским якобы станет финальным этапом в разрешении конфликта.
Российские ПВО уничтожили сотни беспилотников над территорией РФ.
Ведомство Минобороны отчиталось о двадцати сбитых беспилотниках в период с 7:20 до 13:00 мск. БПЛА были сбиты над территориями Калужской и Брянской областей, акваторией Черного моря и над Московским регионом. Всего за прошедший день по данным сводки Минобороны было уничтожено 312 беспилотников.
Российские войска выбили силы Украины с одной из ключевых позиций на Донбассе.
Российские штурмовые подразделения выбили украинские войска из административных зданий шахты «Краснолиманская». Российские силы блокировали подвоз резервов и провизии к оборудованным позициям украинских войск на данном участке.
Шахта «Краснолиманская» является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности в регионе и ежегодно производит до нескольких миллионов тонн топлива. Шахта находится за Красноармейском (украинское название — Покровск), вблизи города Родинское.
Денис Пушилин объяснил важность освобождения населенного пункта Январское.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал что освобождения Январского в Днепропетровской области способствует выравниванию линии фронта и охвата красноармейско-димитровской агломерации. По словам Минобороны, освобождение стало возможным благодаря активным и решительным действиям военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.
Украинские спецслужбы начали вербовать пожилых россиян. Видео.
Пожилые россияне могут становиться участниками украинских диверсий сами того не подозревая, пишет Пятый канал. Киевскому режиму проще выбирать своими жертвами именно пожилых людей, пользуясь их доверчивостью. Сперва пенсионеров обманывают на деньги, а затем под предлогом вернуть украденное заставляют выполнить какое-то задание, например отнести пакет. В результате работы мошенников, пожилые россияне могут потерять имущество, попасть в долги и стать участником диверсии.
Российская армия освободила село Луначарское в ДНР.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Луначарское Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны.
Марочко рассказал о рекордных потерях ВСУ в ЛНР.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потерях ВСУ в боях на территории ЛНР в числе порядка 3980 украинских боевиков и иностранных наемников убитыми и ранеными. Потери понесли группировки «Север», «Юг» и «Запад», из них самые высокие потери у группировки «Запад», ведущей боевые действия на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР. За неделю российскими войсками также уничтожено 78 единиц тяжелой техники, 53 военных склада и 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы украинских сил.
Эксперт отмечает обострение ситуации на линии фронта в ЛНР: украинская сторона контратакует по всем участкам и наносит удары по прифронтовым территориям, что привело к жертвам среди мирных жителей этих территорий и разрушениям гражданской инфраструктуры.