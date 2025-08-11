Подмосковные врачи спасли недоношенную двойню

Врачи Московского областного перинатального центра спасли двух глубоко недоношенных девочек по имени Екатерина и Елизавета — масса их тел составила 680 и 420 граммов. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
32-летняя женщина обратилась в учреждение с диагнозом «первичное бесплодие», после комплексного обследования ей провели процедура ЭКО за счет средств ОМС. Беременность двойней наступила с первой попытки, но на 18-й неделе при УЗ-обследовании у женщины диагностировали тяжелое осложнение, при котором жизни обоих детей оказались под угрозой.
По решению пренатального консилиума на 19 неделе беременности врачи провели коагуляцию сосудов, которая помогла сохранить беременность.
На шестом месяце беременности у первого ребенка кровоток поменял направление на противоположное и потек к плаценте. У второго плода обнаружили маловодие, и пациентке провели экстренное кесарево сечение.
После родов за детьми наблюдали неонатологи, реаниматологи и реабилитологи. Их матери ежедневно оказывали психологическую поддержку и сопровождение, помогая пройти через тяжелые недели выхаживания. Девочки чувствуют себя хорошо, и их выписали домой. Масса Кати уже составляет шесть килограммов, а Лизы — 5,9 килограмма, передает сайт ведомства.
В перинатальном центре Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского врачи спасли тройняшек, которые родились раньше положенного, на 30-й неделе беременности, с критически низкой массой тела. Врачи боролись за их жизни 20 суток.