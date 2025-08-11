Подмосковные врачи спасли недоношенную двойню

После родов за детьми наблюдали неонатологи, реаниматологи и реабилитологи. Их матери ежедневно оказывали психологическую поддержку и сопровождение, помогая пройти через тяжелые недели выхаживания. Девочки чувствуют себя хорошо, и их выписали домой. Масса Кати уже составляет шесть килограммов, а Лизы — 5,9 килограмма, передает сайт ведомства.