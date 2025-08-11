Прокурор запросил 19 лет колонии для фигуранта дела об атаке БПЛА на Курск

Согласно представленным в суде документам, подсудимый был членом группы, созданной украинскими спецслужбами в 2023 году. По поручению куратора он прибыл в Курск и передал координаты гражданского и военных аэродромов. Следствие полагает, что на основании этой информации ВСУ направили два беспилотника для атаки на указанные объекты. Один дрон был успешно сбит средствами ПВО, однако второй, потеряв управление, врезался в жилой девятиэтажный дом в Курске. В результате этого инцидента пострадали квартиры и автомобили, а общий ущерб составил свыше 1,6 миллиона рублей.