Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор запросил 19 лет колонии для фигуранта дела об атаке БПЛА на Курск

Жителя Подмосковья Эльдара Марченко могут приговорить к 19 годам строгого режима по обвинению в терроризме. Как сообщает РИА «Новости», прокурор потребовал такого наказания на заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Источник: Life.ru

«Прошу признать Марченко виновным… и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы», — сказала прокурор.

Согласно представленным в суде документам, подсудимый был членом группы, созданной украинскими спецслужбами в 2023 году. По поручению куратора он прибыл в Курск и передал координаты гражданского и военных аэродромов. Следствие полагает, что на основании этой информации ВСУ направили два беспилотника для атаки на указанные объекты. Один дрон был успешно сбит средствами ПВО, однако второй, потеряв управление, врезался в жилой девятиэтажный дом в Курске. В результате этого инцидента пострадали квартиры и автомобили, а общий ущерб составил свыше 1,6 миллиона рублей.

Суд продолжает рассматривать дело, изучая представленные доказательства и заслушивая стороны обвинения и защиты. Окончательный приговор будет вынесен после завершения судебных прений.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего украинской разведке данные о работе систем ПВО в регионе. На допросе он сознался, что сам вышел на контакт с представителем ВСУ в мессенджере.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше