После инцидента с прорывом теплотрассы в Новосибирске возбуждено уголовное дело

В связи с инцидентом в Новосибирске, где ребенок получил серьезные ожоги из-за прорыва теплотрассы, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих стандартам безопасности для жизни и здоровья граждан.

Следствие установило, что инцидент произошел в микрорайоне Весенний, где в результате коммунальной аварии девочка была облита кипятком. Ребенка с ожогами ног доставили в больницу.

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, распорядился о предоставлении отчета о продвижении в расследовании данного уголовного дела. Исполняющему обязанности руководителя новосибирского управления СК, Андрею Бадулину, поручено доложить о всех выясненных обстоятельствах произошедшего.