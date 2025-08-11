После инцидента с прорывом теплотрассы в Новосибирске возбуждено уголовное дело

В связи с инцидентом в Новосибирске, где ребенок получил серьезные ожоги из-за прорыва теплотрассы, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих стандартам безопасности для жизни и здоровья граждан.