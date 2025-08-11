Жителю Подмосковья грозит 19 лет тюрьмы за передачу ВСУ данных об аэродроме

Государственное обвинение попросило приговорить жителя Московской области Эльдара Марченко к 19 годам лишения свободы. Причиной послужило то, что, по версии следствия, мужчина передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты аэродрома в Курске для атаки.
— Прошу признать Марченко виновным и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, — заявили в суде.
Следствие сообщает, что мужчина по заданию украинских спецслужб прибыл в Курск из столицы, а затем передал координаты местного аэродрома. После этого ВСУ запустили в сторону объекта по меньшей мере два беспилотника. БПЛА цели не достигли.
Первый аппарат столкнулся с многоквартирным домом в Курске, потеряв управление, второй — взорвался в воздухе на частным сектором, передает РИА Новости.
Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии. До этого ФСБ уже выносила обвиняемому официальное предупреждение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ «Госизмена».