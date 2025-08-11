Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Тульской области

На железнодорожном переезде у станции Мордвес в Тульской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом № 557, который следовал по маршруту Москва — Имеретинский курорт. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).