Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Тульской области

На железнодорожном переезде у станции Мордвес в Тульской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом № 557, который следовал по маршруту Москва — Имеретинский курорт. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Инцидент произошел в 17:06. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся составом, машинист включил экстренное торможение, но поезду не хватило расстояния для остановки. По предварительной информации, никто не пострадал, поезд не сошел с рельсов.
Во время работ по освобождению путей от автомобиля в вагонах поезда поддерживался комфортный температурный режим. В 19:59 состав продолжил движение по маршруту. В связи с аварией на 1 час 47 минут задерживается пригородный поезд № 6735 Ожерелье — Урванка, передает Telegram-канал МЖД.
4 августа в Ленинградской области грузовой поезд снес автобус с пассажирами на перегоне Олонец — Лодейное. В результате аварии погиб один человек, еще 11 пассажиров пострадали.
11 мая на железнодорожном переезде Кобрин — Городец в Брестской области в Белоруссии трактор столкнулся с пассажирским поездом. В поезде находился 151 человек, никто из этих людей не пострадал.