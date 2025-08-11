Manila Bulletin: в Южно-Китайском море столкнулись 2 военный корабля КНР

«Береговая охрана Китая должна прекратить подобные действия. Такая тактика не только ставит под угрозу жизнь наших моряков и рыбаков, но и провоцирует ненужную эскалацию напряжённости. Эти действия — не более чем демонстрация технического превосходства, из которой ничего хорошего не выйдет», — заявил он.