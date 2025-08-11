Manila Bulletin: в Южно-Китайском море столкнулись 2 военный корабля КНР

Два китайских военных корабля столкнулись во время преследования филиппинского судна в районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Manila Bulletin.
Согласно опубликованному видео, катер китайской береговой охраны преследовал филиппинское судно, применяя водомётную пушку. В ходе погони он неожиданно столкнулся с более крупным военным кораблём Народно-освободительной армии Китая с бортовым номером 164. В результате столкновения в корпусе военного судна образовалась пробоина, а носовая часть катера была деформирована. Несмотря на повреждения, корабль НОАК 164 продолжил преследование, о чём свидетельствуют кадры, снятые экипажем филиппинского судна.
Временный председатель сената Филиппин Джинггой Эстрада прокомментировал инцидент, призвав китайскую береговую охрану прекратить опасные манёвры против филиппинских морских судов.
«Береговая охрана Китая должна прекратить подобные действия. Такая тактика не только ставит под угрозу жизнь наших моряков и рыбаков, но и провоцирует ненужную эскалацию напряжённости. Эти действия — не более чем демонстрация технического превосходства, из которой ничего хорошего не выйдет», — заявил он.
Ранее в понедельник официальный представитель береговой охраны КНР Гань Юй сообщил, что китайские силы предприняли «необходимые меры» для выдворения филиппинских судов, включая сопровождение, блокировку и контроль, подчеркнув, что все действия были профессиональными и законными.
Накануне стало известно, что в Китае полиция задержала для допроса заведующего международным отделом ЦК Компартии КНР Лю Цзянчао.