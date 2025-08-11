В Тульской области поезд столкнулся с грузовиком на путях, пострадавших нет

Ранее во Вьетнаме задержали 19-летнего россиянина Артура Хафизова, который избил сотрудника дорожной полиции после ДТП в Нячанге. Молодой человек в нетрезвом состоянии вместе с девушкой ехал на мотоцикле. На одном из участков дороги Хафизов потерял управление и столкнулся с женщиной на мопеде. Россиянина задержали и поместили в местный изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств.