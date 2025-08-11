В Тульской области поезд столкнулся с грузовиком на путях, пострадавших нет

Поезд столкнулся с грузовиком на путях. Видео © SHOT.
Сегодня в 17:06 на переезде у станции Мордвес водитель грузовика выехал перед пассажирским поездом Москва-Имеретинский курорт. Машинист применил экстренное торможение, но поезд всё же снёс фуру с рельсов. Причины происшествия расследуются.
«Схода подвижного состава нет. В 19:59 пассажирский поезд продолжил движение по маршруту», — уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.
