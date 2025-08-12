Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось

Ранее в областной прокуратуре сообщали, что в результате столкновения Suzuki и Lada Priora погиб один человек, шестеро, включая четырех детей, пострадали.
В ГУМВД России по региону сообщили, что, по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, авария произошла 11 августа в 19.30 часов на федеральной дороге Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к городу Самаре. Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Suzuki двигалась по указанной трассе со стороны села Новый Буян в Старый Буян. На одном из перекрестков она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.
«На месте ДТП погибла водитель Suzuki и семь человек получили травмы. Среди госпитализированных пострадавших четыре несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сообщили в ГУМВД России по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.