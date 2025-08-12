Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось

В ГУМВД России по региону сообщили, что, по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, авария произошла 11 августа в 19.30 часов на федеральной дороге Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к городу Самаре. Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Suzuki двигалась по указанной трассе со стороны села Новый Буян в Старый Буян. На одном из перекрестков она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.