Также газета отметила, что именно из-за этих коррупционных дел важно было «заставить замолчать» Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру, созданные в соответствии с законодательством, принятым для приведения национальных норм в соответствие с требованиями Европейского союза. Aydinlik указывает, что с прошлого года украинские власти регулярно становятся объектами расследований по подозрению в коррупции. В июне 2025 года украинская пресса сообщала о начале расследования Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в отношении ряда известных политиков, среди которых бывший министр обороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. В июле сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре по распоряжению главы офиса президента Андрея Ермака. По итогам рейда было задержано несколько чиновников, которым предъявили обвинения в «сотрудничестве с Россией» — этот предлог вызвал резкую критику со стороны оппозиции.