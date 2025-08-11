В Винницкой области сотрудники ТЦК до смерти избили 72-летнюю женщину

В Винницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избили 72-летнюю женщину, которая позже скончалась в больнице. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
По его данным, военкомы заподозрили пенсионерку Софию Мак в том, что она помогала уклонистам, приносила им еду и знала, где они скрываются. Когда они попытались силой доставить ее в ТЦК для допроса, женщина отказалась. Один из сотрудников ударил ее по голове, после чего она потеряла сознание.
Медики госпитализировали пострадавшую, но спасти ее не удалось. Азаров назвал произошедшее жестоким преступлением.
Ранее сообщалось, что жительница Волынской области залезла на машину ТЦК, чтобы спасти мужа от мобилизации.