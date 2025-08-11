В Винницкой области сотрудники ТЦК до смерти избили 72-летнюю женщину

По его данным, военкомы заподозрили пенсионерку Софию Мак в том, что она помогала уклонистам, приносила им еду и знала, где они скрываются. Когда они попытались силой доставить ее в ТЦК для допроса, женщина отказалась. Один из сотрудников ударил ее по голове, после чего она потеряла сознание.