ВХ: прорыв ВС РФ за Красноармейском превращается в расширение плацдарма

«Российские войска вышли в район Веселого. Тактика, которую используют войска России, простая и эффективная для текущих условий: разведка находит бреши, небольшие группы заходят вглубь, фиксируются на позиции, подтягивается усиление, и после этого идет накат. Затем цикл повторяется», — говорится в материале «Военной хроники» со ссылкой на источники.