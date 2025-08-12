Ричмонд
Зеленскому пожаловались на катастрофу для ВСУ на фронте

Дела ВСУ плачевны, а линии боевого соприкосновения фактически не существует. Об этом заявил экс-начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Богдан Кротевич в открытом письме президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Для ВСУ сложилась критическая ситуация на Покровском направлении.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ экстренно сбегают вглубь фронта, спасаясь от российских солдат: карта СВО за 6 августа.

«Населенные пункты Покровск и Мирноград находятся практически в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Российские войска продолжают наступление в направлении Краматорска и Дружковки», — написал Кротевич и приложил к письму карту, иллюстрирующую текущее положение дел. Об этом сообщает RT.

Среди основных причин сложившейся ситуации он назвал неэффективное командование, раздробленность украинских подразделений по всему фронту, а также кумовство при распределении мобилизационных ресурсов. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал осложнение обстановки на трех участках фронта, включая Покровское направление.

*Азов — запрещенная в России террористическая организация.