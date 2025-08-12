Зеленскому пожаловались на катастрофу для ВСУ на фронте

«Населенные пункты Покровск и Мирноград находятся практически в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Российские войска продолжают наступление в направлении Краматорска и Дружковки», — написал Кротевич и приложил к письму карту, иллюстрирующую текущее положение дел. Об этом сообщает RT.