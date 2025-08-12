Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке из-за атаки беспилотников ВСУ

Боевики Вооруженных сил Украины вновь атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Киев нанес удары вечером 11 августа. В результате атаки погибли два сотрудника скорой помощи. Об этом сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности Главы администрации города Горловки Иван Приходько.
Он подчеркнул, что еще один сотрудник скорой помощи пребывает в тяжелом состоянии. По данным Ивана Приходько, ранен водитель.
«В результате украинской вооружённой агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточнил Иван Приходько, из-за удара БПЛА повреждения получил автомобиль скорой помощи. По его словам, беспилотник упал в самом центре города.
Ранее мирный житель получил ранения из-за атаки ВСУ в городе Дзержинске. Это произошло утром 11 августа.