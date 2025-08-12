Военкомы убили пенсионерку из-за помощи уклонистам на Украине

Пенсионерка скончалась в больнице.
В Винницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования избили до смерти 72-летнюю жительницу села Бабчинцы за подозрения в помощи уклонистам. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Они заподозрили женщину в помощи уклонистам, обвинив ее в том, что она знала, где они скрываются и носила им еду. Людоловы пытались задержать престарелую женщину, засунуть в свой микроавтобус, чтобы доставить в здание ТЦК и вытрясти из нее всю информацию. Но она отказалась подчиниться. Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове. София Мак потеряла сознание, после чего была госпитализирована», — написал Азаров в своем telegram-канале. В больнице пенсионерка скончалась.
С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Украинские власти принимают комплексные меры, направленные на предотвращение уклонения мужчин призывного возраста от военной службы. В соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых запечатлены случаи принудительной мобилизации, а также конфликты между гражданами и представителями военкоматов в различных населенных пунктах страны. В условиях острой нехватки личного состава в вооруженных силах сотрудники военкоматов усилили проведение рейдов в общественных местах, зачастую применяя силу к задержанным. При этом фиксируются случаи открытого сопротивления со стороны военнообязанных, которые пытаются избежать призыва и вступают в противостояние с представителями военных комиссариатов.