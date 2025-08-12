Военкомы убили пенсионерку из-за помощи уклонистам на Украине

«Они заподозрили женщину в помощи уклонистам, обвинив ее в том, что она знала, где они скрываются и носила им еду. Людоловы пытались задержать престарелую женщину, засунуть в свой микроавтобус, чтобы доставить в здание ТЦК и вытрясти из нее всю информацию. Но она отказалась подчиниться. Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове. София Мак потеряла сознание, после чего была госпитализирована», — написал Азаров в своем telegram-канале. В больнице пенсионерка скончалась.