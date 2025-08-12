Украинские военкомы до смерти избили 72-летнюю женщину за помощь уклонистам

Напомним, всеобщая мобилизация на Украине проводится с 2022 года. Власти прикладывают все усилия, чтобы граждане призывного возраста не могли уклониться от службы в Вооружённых силах Украины. В Сети регулярно появляются видеозаписи с силовой мобилизацией и конфликтами граждан с представителями ТЦК. В частности, недавно в Волынской области женщина залезла на крышу микроавтобуса, пытаясь спасти своего мужа от мобилизации.