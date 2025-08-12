Столкновение на взлётно-посадочной полосе в Монтане привело к взрыву двух самолётов

В американском городе Калиспелл, штат Монтана, произошла серьёзная авиационная авария — два самолёта столкнулись прямо на взлётно-посадочной полосе и взорвались. В результате инцидента возник масштабный пожар, который виден на месте происшествия.
Точные данные о количестве пострадавших и погибших пока не поступали. На место ЧП оперативно прибыли спасательные и экстренные службы, которые ведут работы по ликвидации огня и оказанию помощи возможным пострадавшим. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
