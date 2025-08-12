Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столкновение на взлётно-посадочной полосе в Монтане привело к взрыву двух самолётов

В американском городе Калиспелл, штат Монтана, произошла серьёзная авиационная авария — два самолёта столкнулись прямо на взлётно-посадочной полосе и взорвались.

В американском городе Калиспелл, штат Монтана, произошла серьёзная авиационная авария — два самолёта столкнулись прямо на взлётно-посадочной полосе и взорвались. В результате инцидента возник масштабный пожар, который виден на месте происшествия.

Точные данные о количестве пострадавших и погибших пока не поступали. На место ЧП оперативно прибыли спасательные и экстренные службы, которые ведут работы по ликвидации огня и оказанию помощи возможным пострадавшим. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

Ранее самолет рухнул в море неподалеку от пляжа, а пилоту удалось выжить,