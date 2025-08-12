Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция выясняет обстоятельства ночного ДТП в Алматы

Ночью 12 августа в Алматы на пересечении улиц Сейфуллина — Сатпаева произошло ДТП. На перекрестке столкнулись Mercedes-Benz G-Wagon и автомобиль Hyundai Sonata, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным корреспондента Zakon.kz, оба автомобиля двигались по проспекту Сейфуллина. Mercedes — в северном направлении, Hyundai — ему навстречу, на юг.

В тот момент, когда водитель G-Wagon совершал левый поворот на улицу Сатпаева, Hyundai на полном ходу влетел ему в заднее колесо.

Удар был такой силы, что G-Wagon качнуло, а после — закрутило и опрокинуло на бок.

Hyundai также занесло после столкновения.

В результате этого ДТП пострадал водитель G-Wagon и пассажир Hyundai.

Информация очевидцев аварии разнится. Со слов первых, в момент ДТП G-Wagon завершал маневр на перекрестке.

Вторые утверждают, что G-Wagon пытался «проскочить» перед Hyundai.

Обоих пострадавших госпитализировали.

Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить истинные обстоятельства произошедшего с помощью камер видеофиксации.