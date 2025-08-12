Полиция выясняет обстоятельства ночного ДТП в Алматы

По данным корреспондента Zakon.kz, оба автомобиля двигались по проспекту Сейфуллина. Mercedes — в северном направлении, Hyundai — ему навстречу, на юг.
В тот момент, когда водитель G-Wagon совершал левый поворот на улицу Сатпаева, Hyundai на полном ходу влетел ему в заднее колесо.
Удар был такой силы, что G-Wagon качнуло, а после — закрутило и опрокинуло на бок.
Hyundai также занесло после столкновения.
В результате этого ДТП пострадал водитель G-Wagon и пассажир Hyundai.
Информация очевидцев аварии разнится. Со слов первых, в момент ДТП G-Wagon завершал маневр на перекрестке.
Вторые утверждают, что G-Wagon пытался «проскочить» перед Hyundai.
Обоих пострадавших госпитализировали.
Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить истинные обстоятельства произошедшего с помощью камер видеофиксации.