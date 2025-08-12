Китайские военные корабли столкнулись при преследовании филиппинского судна

Два китайских военных корабля столкнулись друг с другом во время преследования филиппинского судна в районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. По данным Manila Bulletin, инцидент произошел, когда катер Береговой охраны КНР, используя водометную пушку, преследовал филиппинское судно и неожиданно врезался в более крупный военный корабль Народно-освободительной армии Китая (бортовой номер 164).
В результате аварии военный корабль получил пробоину в корпусе, а катер — повреждения носовой части. Несмотря на это, китайские военные продолжили преследование. Филиппинские власти расценили действия КНР как опасные и провокационные, способные привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
Временный председатель филиппинского сената назвал подобные маневры демонстрацией силы, угрожающей безопасности моряков и стабильности в Южно-Китайском море.
Ранее сообщалось, что столкновение на взлётно-посадочной полосе в Монтане привело к взрыву двух самолётов.