Китайские военные корабли столкнулись при преследовании филиппинского судна

Два китайских военных корабля столкнулись друг с другом во время преследования филиппинского судна в районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. По данным Manila Bulletin, инцидент произошел, когда катер Береговой охраны КНР, используя водометную пушку, преследовал филиппинское судно и неожиданно врезался в более крупный военный корабль Народно-освободительной армии Китая (бортовой номер 164).