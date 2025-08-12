NBC Montana: в аэропорту штата Монтана рухнул и загорелся самолёт

В аэропорту Калиспелл-Сити в американском штате Монтана произошла авиакатастрофа, информирует NBC Montana.
Шериф округа Флэтхед Брайан Хейно заявил, что упал самолёт. Судя по кадрам, место падения воздушного судна окутано чёрным дымом.
На месте ЧП находятся спасатели, пожарные и правоохранители. Сведения о возможных пострадавших и типе самолёта в настоящее время не приводятся.
Отметим, что, по данным ряда СМИ, на взлётно-посадочной полосе столкнулись и загорелись два самолёта. Все подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Delta Air Lines со 192 пассажирами врезался в пустой лайнер в аэропорту города Атланта, он протаранил борт крылом.