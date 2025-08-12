В ДНР при ударе ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи, ещё два пострадали

Два сотрудника скорой помощи погибли, ещё два человека получили тяжёлые ранения в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу Горловка в ДНР. Об этом сообщил местный мэр Иван Приходько у себя в Telegram-канале.