В ДНР при ударе ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи, ещё два пострадали

По данным управления администрации главы и правительства республики по делам документирования военных преступлений Киева, удар был нанесён при помощи беспилотного летательного аппарата в Центрально-Городском районе Горловки. В результате атаки скончались санитар и фельдшер скорой помощи. Ещё один фельдшер и водитель получили тяжёлые ранения.
«В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжёлом состоянии», — говорится в заявлении Приходько. Он добавил, что автомобиль скорой помощи также получил повреждения.
Ранее беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР. В результате происшествия пострадала продавец-кассир. Женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована. Пострадавшую доставили в местную больницу с акубаротравмой и ранениями от осколков.