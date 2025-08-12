ВСУ ударили по врачам в Горловке, погибли два сотрудника

Водитель скорой выжил.
Два сотрудника скорой медицинской помощи погибли в Горловке (ДНР) 11 августа в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем официальном telegram-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», — написал Приходько вскоре после происшествия. Позже он уточнил, что после атаки в тяжелом состоянии находится водитель, а автомобиль скорой помощи получил повреждения.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские военные атаковали более 20 машин «скорой».
На данный момент известно, что погибшие сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей. Один из раненых, водитель, доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как тяжелое. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.