ВСУ ударили по врачам в Горловке, погибли два сотрудника

На данный момент известно, что погибшие сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей. Один из раненых, водитель, доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как тяжелое. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.