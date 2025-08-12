На Камчатке произошли землетрясения магнитудой 5,2 и 5,5

На полуостров Камчатка вновь произошли землетрясения. На этот раз их магнитуду оценили в 5,2 и 5,5 балла. Подземные толчки зафиксировали вечером 11 августа. Об этом рассказали в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Как сообщается, первое землетрясение случилось в 225 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине 11,7 километра.
Второе землетрясение зафиксировали в 220 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 8,5 километра. О последствиях информации не поступало.
Землетрясение произошло и в западной части Турции. Вечером 10 августа жители почувствовали сильные подземные толчки. В результате пострадало не менее 29 человек. Известно, что 81-летний гражданин страны погиб.