На Камчатке произошли землетрясения магнитудой 5,2 и 5,5

На полуостров Камчатка вновь произошли землетрясения. На этот раз их магнитуду оценили в 5,2 и 5,5 балла. Подземные толчки зафиксировали вечером 11 августа. Об этом рассказали в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.