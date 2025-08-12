В Самаре 18-летняя девушка лишилась 105 тысяч рублей из-за мошенников

Девушка обратилась в полицию с заявлением о краже средств. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник звонил потерпевшей, представляясь сотрудником социальной службы. Он убедил девушку в необходимости проверить подлинность её денег и задекларировать доходы, чтобы не допустить финансирования ВСУ.