В Самаре 18-летняя девушка лишилась 105 тысяч рублей из-за мошенников

В Самаре 18-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, которые обманули ее на сумму около 105 тысяч рублей.
Девушка обратилась в полицию с заявлением о краже средств. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник звонил потерпевшей, представляясь сотрудником социальной службы. Он убедил девушку в необходимости проверить подлинность её денег и задекларировать доходы, чтобы не допустить финансирования ВСУ.
Для сохранности средств мошенник настоятельно рекомендовал срочно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».
Девушка выполнила все требования и перевела все накопления, после чего связь с мошенниками прервалась. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.
По факту преступления возбуждено уголовное дело.