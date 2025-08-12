Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 18-летняя девушка лишилась 105 тысяч рублей из-за мошенников

В Самаре 18-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, которые обманули ее на сумму около 105 тысяч рублей.

В Самаре 18-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, которые обманули ее на сумму около 105 тысяч рублей.

Девушка обратилась в полицию с заявлением о краже средств. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник звонил потерпевшей, представляясь сотрудником социальной службы. Он убедил девушку в необходимости проверить подлинность её денег и задекларировать доходы, чтобы не допустить финансирования ВСУ.

Для сохранности средств мошенник настоятельно рекомендовал срочно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

Девушка выполнила все требования и перевела все накопления, после чего связь с мошенниками прервалась. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.