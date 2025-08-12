Упавшего в трещину ледника мужчину нашли спустя более полувека

В тающем леднике Антарктиды были обнаружены останки британского метеоролога Денниса Белла, который исчез более полувека назад. В 1959 году, будучи 25-летним сотрудником организации, предшественника Британской антарктической службы, он упал в ледниковую трещину и пропал без вести, сообщает Би-би-си.
Деннис Белл родился в 1934 году, служил в Королевских ВВС и получил образование метеоролога. Позже он присоединился к Службе исследований зависимых территорий Фолклендских островов и отправился работать в Антарктиду, где и произошёл трагический инцидент.
Ранее в растаявшем леднике нашли тело пропавшего 28 лет назад мужчины.