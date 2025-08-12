Ричмонд
Китайские корабли столкнулись во время погони за филиппинским судном

В Южно-Китайском море неподалёку от острова Хуанъянь произошло столкновение двух военных кораблей Китайской Народной Республики. О случившемся сообщает Manila Bulletin.

Источник: Life.ru

Катер Береговой охраны КНР вёл преследование филиппинского судна, применяя при этом водомётную пушку. В какой-то момент судно врезалось в более крупный военный корабль Народно-освободительной армии КНР.

В результате столкновения пострадали оба судна. В корпусе военного корабля образовалась дыра, а у катера деформировалась носовая часть. Примечательно, что после столкновения катер Береговой охраны продолжил преследование.

Ранее совместный отряд кораблей ВМФ России и Народно-освободительной армии КНР приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав отряда вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Шаосин» и суда снабжения обеих стран. Основные задачи патрулирования включают укрепление военно-морского сотрудничества, поддержку мира и стабильности в регионе, мониторинг морской акватории и охрану объектов морской экономической деятельности России и Китая.