В суд направлено дело по производству контрафактной косметики в Сызрани

Полицейские выявили цех по розливу контрафактной продукции, где работали четыре человека, не подозревавших о противоправной деятельности. Изъято более 30 тысяч готовых флаконов с поддельными этикетками и оборудование для упаковки. Также обнаружены материалы для производства свыше 46 тысяч флаконов шампуня.