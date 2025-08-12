В суд направлено дело по производству контрафактной косметики в Сызрани

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1996 года рождения, обвиняемого в организации незаконного производства средств личной гигиены с использованием чужих товарных знаков.
Полицейские выявили цех по розливу контрафактной продукции, где работали четыре человека, не подозревавших о противоправной деятельности. Изъято более 30 тысяч готовых флаконов с поддельными этикетками и оборудование для упаковки. Также обнаружены материалы для производства свыше 46 тысяч флаконов шампуня.
По оценке правообладателей, ущерб мог составить около 18,5 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Следствие провело экспертизы, опросы свидетелей и проверку финансовых документов.
Дело направлено в суд, расследование по соучастникам продолжается. Правоохранители продолжают работу по пресечению нелегального производства контрафакта.
