В США два самолёта столкнулись на взлётной полосе, есть пострадавшие

В аэропорту города Калиспел в американском штате Монтана произошло столкновение двух самолётов на взлётно-посадочной полосе. По данным местной полиции, жертв нет, а пожар локализован.

Источник: Life.ru

Кадры с места столкновения самолётов. Видео © X / Nick Sortor.

Начальник пожарной службы Калиспела Джей Хейген сообщил NBC Montana, что на борту одного из воздушных судов находились пилот и трое пассажиров. При посадке два самолёта столкнулись и загорелись.

По словам пожарного, пилот и пассажиры смогли покинуть место происшествия без серьёзных травм. Два человека были осмотрены медиками. На месте инцидента работают сотрудники полиции Калиспела, офис шерифа округа Флэтхед и пожарные.

А ранее самолёты столкнулись в аэропорту Атланты. Пассажирский самолёт авиакомпании Delta Air Lines при выполнении манёвров на перроне задел крылом стоявший без экипажа лайнер. В результате происшествия никто не пострадал, а всех пассажиров оперативно пересадили на резервное воздушное судно.