В Тольятти пресекли фиктивную регистрацию иностранных граждан

В Тольятти полиция остановила фиктивную постановку на миграционный учет пяти иностранцев.

В Тольятти полиция остановила фиктивную постановку на миграционный учет пяти иностранцев. Местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к ответственности за подобное нарушение, снова нарушила закон, зарегистрировав иностранцев по адресу, где они фактически не проживали.

Сотрудники полиции проверили квартиру, опросили соседей и изъяли документы. Женщина призналась, что за фиктивную регистрацию получила 2000 рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке иностранных граждан на учет.

Иностранцы были сняты с миграционного учета, что предотвратит дальнейшие нарушения миграционного законодательства. Полиция напоминает, что участие в таких махинациях грозит уголовной ответственностью. При выявлении подобных случаев следует сразу сообщать в правоохранительные органы и сохранять доказательства.

