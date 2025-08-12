В Астане спасли мальчика, выпавшего с девятого этажа

Я остался внизу, готовый подхватить ребёнка, если он сорвётся. В этот момент Абай уже пролез в окно и поднял малыша с козырька. Приехала скорая, и я вместе с медиками незамедлительно поднялся в квартиру, чтобы помочь. Когда мы вошли, мальчик был в сознании и плакал. Абай после спасения вышел на улицу, Кыдырали всё ещё был в квартире", — говорит мужчина.