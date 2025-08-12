В Москве задержан мужчина, разыскиваемый 19 лет за убийство сотрудника ОМОН

Уроженца Южной Осетии, которого разыскивали с 2005 года за убийство сотрудника ОМОН в Цхинвале, задержали в Москве. Об этом сообщили в МВД республики.
Уточняется, что 38-летний мужчина был задержан 4 августа.
— Убийство произошло в декабре 2005 года в Цхинвале. Джабиев А. из автоматического оружия выстрелил в сторону служебного автомобиля ОМОН МВД Южной Осетии, патрулировавшего улицы города. В результате два сотрудника ОМОН получили ранения, один из них — Джиоев Р. З., умер по дороге в больницу, — сказано на сайте ведомства.
Джабиев после совершения преступления уехал из Южной Осетии и скрывался в РФ около 19 лет. В ближайшее время задержанного экстрадируют в республику.
В Свердловской области судят предпринимателя, который более 30 лет назад вместе с дядей изнасиловал и убил двух 13-летних школьниц. Тела жертв они сожгли в лесу неподалеку. Второго преступника так и не нашли. Подробности убийств и то, почему на раскрытие дела ушло столько лет, выясняла «Вечерняя Москва».
Первое убийство, в котором обвиняют 49-летнего бизнесмена Андрея Шевнина, произошло осенью 1994 года в Екатеринбурге. На тот момент ему было 18 лет.