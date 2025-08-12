Трое погибли в перестрелке на парковке магазина в США

В американском городе Остин (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Инцидент случился на парковке магазина Target. По прибытии полиция обнаружила трех пострадавших с огнестрельными ранениями. Подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан в южной части города.
Как сообщила начальник полиции Остина Лиза Дэвис, для задержания стрелка пришлось применить электрошокер. Два человека скончались на месте, третий умер в больнице. Еще один пострадавший получил травмы, не связанные с огнестрельным ранением.
По предварительным данным, у подозреваемого ранее наблюдались проблемы с психическим здоровьем.
Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в США винил в своих проблемах вакцину от COVID-19.