Трое погибли в перестрелке на парковке магазина в США

В американском городе Остин (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Инцидент случился на парковке магазина Target. По прибытии полиция обнаружила трех пострадавших с огнестрельными ранениями. Подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан в южной части города.