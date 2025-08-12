Жительница Самарской области осуждена за мошенничество с чужими паспортами

В Приволжском районе вступил в силу обвинительный приговор в отношении женщины, которая оформляла потребительские займы на чужие паспортные данные, причинив организации ущерб на сумму 73 тысячи рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в полицию обратился представитель микрофинансовой компании с жалобой на бывшую сотрудницу, которая с помощью поддельных документов оформила займы на имя клиентов.
Правоохранители опросили свидетелей, изучили документацию и выяснили, что 33-летняя местная жительница, не имевшая судимостей, злоупотребляла служебным положением в течение двух месяцев. Она пять раз копировала данные клиентов и брала потребительские займы на их имена, после чего похищала деньги из кассы.
Женщина была задержана и признала свою вину, объяснив, что похищенные средства потратила на личные нужды. После увольнения она полностью возместила причинённый ущерб.
Дела по всем эпизодам были объединены, расследованы и направлены в суд. Приволжский районный суд признал доказательства достаточными и приговорил злоумышленницу к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.
