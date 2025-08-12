Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Самарской области осуждена за мошенничество с чужими паспортами

В Приволжском районе вступил в силу обвинительный приговор в отношении женщины, которая оформляла потребительские займы на чужие паспортные данные, причинив организации ущерб на сумму 73 тысячи рублей.

В Приволжском районе вступил в силу обвинительный приговор в отношении женщины, которая оформляла потребительские займы на чужие паспортные данные, причинив организации ущерб на сумму 73 тысячи рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в полицию обратился представитель микрофинансовой компании с жалобой на бывшую сотрудницу, которая с помощью поддельных документов оформила займы на имя клиентов.

Правоохранители опросили свидетелей, изучили документацию и выяснили, что 33-летняя местная жительница, не имевшая судимостей, злоупотребляла служебным положением в течение двух месяцев. Она пять раз копировала данные клиентов и брала потребительские займы на их имена, после чего похищала деньги из кассы.

Женщина была задержана и признала свою вину, объяснив, что похищенные средства потратила на личные нужды. После увольнения она полностью возместила причинённый ущерб.

Дела по всем эпизодам были объединены, расследованы и направлены в суд. Приволжский районный суд признал доказательства достаточными и приговорил злоумышленницу к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.