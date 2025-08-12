Жительница Самарской области осуждена за мошенничество с чужими паспортами

Правоохранители опросили свидетелей, изучили документацию и выяснили, что 33-летняя местная жительница, не имевшая судимостей, злоупотребляла служебным положением в течение двух месяцев. Она пять раз копировала данные клиентов и брала потребительские займы на их имена, после чего похищала деньги из кассы.