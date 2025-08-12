Более 30 военнослужащих ВВС удостоили звания Героя России за время СВО

Российские летчики успешно работают в зоне СВО.
33 военнослужащих летного состава ВВС России получили звание Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении ко Дню Воздушно-космических сил, опубликованном в газете «Красная звезда».
«Профессионализм, стойкость и мужество предыдущих поколений летчиков, испытателей и создателей уникальной техники обеспечили уверенное превосходство нашей страны в небе. Сегодня ВВС успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды — звания Героя Российской Федерации», — говорится в обращении министра.
В поздравительном сообщении министр подчеркнул, что военная авиация традиционно остается одним из самых эффективных средств ведения боевых действий и гордостью российской армии. Он отметил значительный вклад летчиков в победу над фашистской Германией, выполнение интернационального долга и участие в антитеррористических операциях за рубежом. По словам Белоусова, современные достижения отечественной авиации стали возможны благодаря знаниям и опыту ветеранов, а также инновационным разработкам ученых и инженеров, которые создают новые многофункциональные авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.