Генштаб ВСУ исказил данные о ситуации в Сумской области

Генеральный штаб ВСУ не предоставил никаких доказательств.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины распространил недостоверную информацию о занятии населенного пункта Бессаловка в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать “перемоги” (“победы” с украинского — прим. URA.RU) из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», — отметил собеседник агентства. В то же время, по словам источника, Генштаб ВСУ не представил доказательств, подтверждающих эти сведения.
Также собеседник агентства отметил, что публикация Генштаба вызвала резкую критику среди украинских политиков. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ во лжи и подчеркнула, что ранее официальные лица не заявляли о потере контроля над Бессаловкой.
Ранее российские силовые структуры уже отмечали, что украинская сторона распространяет недостоверные сведения о ситуации в приграничных районах, в том числе об успехах ВСУ в населенных пунктах Бессаловка и Рыжевка после продвижения российских войск в Сумской области. Также сообщалось о переброске новых украинских подразделений и проблемах с комплектованием личного состава из-за потерь.