Генштаб ВСУ исказил данные о ситуации в Сумской области

«Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать “перемоги” (“победы” с украинского — прим. URA.RU) из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», — отметил собеседник агентства. В то же время, по словам источника, Генштаб ВСУ не представил доказательств, подтверждающих эти сведения.