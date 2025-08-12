Ричмонд
В Самаре 22-летний парень украл золотой браслет с руки москвича

В Самаре завершено расследование уголовного дела о краже золотого браслета у жителя Москвы.

В Самаре завершено расследование уголовного дела о краже золотого браслета у жителя Москвы. Украшение было обнаружено и возвращено законному владельцу после изъятия из ломбарда.

В отдел полиции обратился москвич 1997 года рождения с заявлением о пропаже золотого браслета. По его словам, подозрение пало на знакомого, с которым он отмечал встречу в Промышленном районе Самары. В ходе застолья с употреблением алкоголя и совместного отдыха мужчина обнаружил, что браслет пропал, а друг исчез.

Полиция установила, что подозреваемым является 22-летний житель Самары с судимостью за кражи и грабежи. Молодой человек сдал украденное украшение в комиссионный магазин за 38 700 рублей, воспользовавшись своими документами.

Подозреваемый признался, что рассчитывал на понимание друга и собирался выкупить браслет обратно, однако вырученные деньги потратил, и вернуть украшение не смог.

В настоящее время обвинительное заключение направлено в суд, браслет возвращен владельцу.

