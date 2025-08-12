В Самаре 22-летний парень украл золотой браслет с руки москвича

В отдел полиции обратился москвич 1997 года рождения с заявлением о пропаже золотого браслета. По его словам, подозрение пало на знакомого, с которым он отмечал встречу в Промышленном районе Самары. В ходе застолья с употреблением алкоголя и совместного отдыха мужчина обнаружил, что браслет пропал, а друг исчез.