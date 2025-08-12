Ричмонд
Мощный пожар охватил часть промзоны в Ярославле. Видео

В Ярославле сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на производственном предприятии по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. Как сообщили в региональном управлении ведомства, возгорание произошло на площади 4500 квадратных метров, обрушилась кровля здания.

На месте тушения пожара работают 70 сотрудников МЧС.

«На улице Полушкина Роща, д. 16 загорелось производственное предприятие на площади 4500 квадратных метров. Обрушилась кровля», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 70 сотрудников МЧС России и 23 единицы специализированной техники.

Как URA.RU писало ранее, 10 августа пожар произошел в административном здании на западе Москвы на улице Верейской. Возгорание охватило второй этаж и площадь около 300 квадратных метров. К тушению были привлечены 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.