Мощный пожар охватил часть промзоны в Ярославле. Видео

Как URA.RU писало ранее, 10 августа пожар произошел в административном здании на западе Москвы на улице Верейской. Возгорание охватило второй этаж и площадь около 300 квадратных метров. К тушению были привлечены 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.