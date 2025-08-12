Мощный пожар охватил часть промзоны в Ярославле. Видео

На месте тушения пожара работают 70 сотрудников МЧС.
В Ярославле сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на производственном предприятии по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. Как сообщили в региональном управлении ведомства, возгорание произошло на площади 4500 квадратных метров, обрушилась кровля здания.
«На улице Полушкина Роща, д. 16 загорелось производственное предприятие на площади 4500 квадратных метров. Обрушилась кровля», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 70 сотрудников МЧС России и 23 единицы специализированной техники.
