Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар разгорелся на производственном предприятии в Ярославле

В Ярославле горит производственное предприятие на площади 4,5 тысячи метров.

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло в Ярославле. Ночью 12 августа начался крупный пожар на одном из производственных предприятий. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи метров. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники спецслужб уже прибыли для ликвидации пожара. Уточняется, что возгорание случилось на улице Полушкина Роща. К тушению огня привлекли 70 специалистов и 23 единицы техники.

«Загорелось производственное предприятие на 4500 метрах. Обрушилась кровля. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в уведомлении.

Пожар зафиксировали также в Темрюке Краснодарского края. Рядом с автозаправочной станцией из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше