Крупный пожар разгорелся на производственном предприятии в Ярославле

ЧП произошло в Ярославле. Ночью 12 августа начался крупный пожар на одном из производственных предприятий. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи метров. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС России.
Сотрудники спецслужб уже прибыли для ликвидации пожара. Уточняется, что возгорание случилось на улице Полушкина Роща. К тушению огня привлекли 70 специалистов и 23 единицы техники.
«Загорелось производственное предприятие на 4500 метрах. Обрушилась кровля. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в уведомлении.
Пожар зафиксировали также в Темрюке Краснодарского края. Рядом с автозаправочной станцией из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров.