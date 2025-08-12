Ричмонд
В Братском районе два человека пострадали при столкновении грузовика и «Тойоты»

Водитель грузовика решил обогнать авто, несмотря на плохую видимость.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 10 августа 2025 года в Братском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщили КП-Иркутск в МВД России «Братское», случилось все на 154 километре федеральной автодороги «Вилюй».

— По предварительной информации, 51 водитель грузовика «Hino» выехал на встречку, после чего столкнулся с машиной «Toyota Land Cruiser». Из-за удара внедорожник откинуло в кювет. Водителя и пассажира «Тойоты» доставили в больницу с травмами, сейчас за их состоянием следят врачи, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Водитель грузовика пояснил, что в момент аварии шел дождь, была плохая видимость. Несмотря на это, он пошел на обгон, из-за чего все и случилось. Сейчас полицейские проводят проверку и разбираются в обстоятельствах произошедшего, заведено дело об административном правонарушении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске судят мужчину, три года скрывавшегося за границей после смертельного ДТП.