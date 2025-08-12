В Братском районе два человека пострадали при столкновении грузовика и «Тойоты»

Водитель грузовика пояснил, что в момент аварии шел дождь, была плохая видимость. Несмотря на это, он пошел на обгон, из-за чего все и случилось. Сейчас полицейские проводят проверку и разбираются в обстоятельствах произошедшего, заведено дело об административном правонарушении.