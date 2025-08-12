Женщина в Калининграде подожгла матрас с маленькой дочкой

В Петербурге устанавливаются обстоятельства поджога машины с женщиной внутри, в результате которого она попала в реанимацию с ожогами 80 процентов тела. 6 августа в Парголове загорелся автомобиль, внутри которого была женщина. Она успела выбраться из пылающей машины, но получила серьезные ожоги. По данным следствия, 38-летняя местная жительница облила транспорт горючей жидкостью и подожгла его на почве ревности к супругу.