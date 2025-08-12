Женщина в Калининграде подожгла матрас с маленькой дочкой

Девочка пострадала при пожаре в квартире девятиэтажного дома в Калининграде. Мать подожгла матрас, на котором она находилась. Об этом сообщили в оперативных службах.
— Женщина подожгла матрас, на котором сидела двухлетняя дочка, и наблюдала за происходящим. Ребенок пострадал, девочку госпитализировали, — рассказал собеседник ТАСС.
Из-за произошедшего пожара, помимо матери и ребенка, эвакуировали еще четырех человек.
Очевидцы сообщили агентству, что женщину после случившегося отправили в психиатрическую больницу. Девочку намерены передать под опеку.
В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
