В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки БПЛА

В Белгородской и Воронежской областях объявлена опасность атаки БПЛА.

В Белгородской и Воронежской областях объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили губернаторы регионов в своих соцсетях.

«Опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Аналогичное сообщение разместил губернатор Воронежской области Александр Гусев: «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА». Он также призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и заверил, что силы ПВО находятся наготове.

Ранее опасность атаки беспилотников уже объявлялась в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, в том числе 3 августа, когда в Белгородской области были зафиксированы повреждения жилых домов и пострадали мирные жители. На фоне подобных угроз в регионе также вводились ограничения в работе аэропортов. Власти регулярно призывают соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

