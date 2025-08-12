В Ярославле загорелось производственное предприятие на 4500 метрах

Ранее пожар произошёл в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Причиной возгорания оказался удар молнии, который произошёл во время грозы. Как сообщают сотрудники заповедника, молния попала в дерево, которого потом долго тлело изнутри, не проявляя внешних признаков опасности. Борьба с огнём велась с привлечением пожарной авиации, что позволило оперативно локализовать горение на площади около двух гектаров.