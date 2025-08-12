Вечеринка превратилась в перестрелку: двое сибиряков пострадали от рук банды

4 августа 2025 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор местному жителю, устроившему переполох у одного из городских клубов. Как стало известно КП-Иркутск, мужчину признали виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии.
— Группа людей, среди которых был осужденный, подъехала к клубу на машине. Мужчина вышел из автомобиля и, демонстративно игнорируя нормы поведения, начал стрелять из пневматического пистолета. Он попал в двух человек, один из которых — случайный прохожий. Пострадавшие получили не только синяки, но и пережили стресс из-за неожиданного нападения, — говорится в материалах дела.
Суд учел, что преступление совершено группой лиц и с явным пренебрежением к общественному порядку. Хотя пневматика не считается огнестрельным оружием, ее использование для нападения квалифицировали как хулиганство с отягчающими обстоятельствами.
Пока приговор не вступил в силу — у осужденного есть время на обжалование. Но если вердикт останется без изменений, он отправится в колонию общего режима. Другим участникам банды также предстоит ответить за содеянное.
