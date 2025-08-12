Вечеринка превратилась в перестрелку: двое сибиряков пострадали от рук банды

— Группа людей, среди которых был осужденный, подъехала к клубу на машине. Мужчина вышел из автомобиля и, демонстративно игнорируя нормы поведения, начал стрелять из пневматического пистолета. Он попал в двух человек, один из которых — случайный прохожий. Пострадавшие получили не только синяки, но и пережили стресс из-за неожиданного нападения, — говорится в материалах дела.