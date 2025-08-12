Ричмонд
Раскрыта схема мошенников со звонками в мессенджерах от имени «Госуслуг»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах якобы с аккаунта «Госуслуг» и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи, выяснило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Мошенник, у которого на фото в профиле установлен логотип «Госуслуг», звонит жертве в мессенджере, сообщает, что ее учетная запись на портале не подтверждена, и предлагает это исправить. Для этого он просит назвать код из смс.

После того, как жертва делает это, аферист получает доступ к личному кабинету на портале. При этом «Госуслуги» предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.

На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора: сначала они звонят женщинам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. После требования назвать код звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный.

Затем мошенники звонят «жертве», представляясь сотрудником службы, и предлагают помочь — вернуть доступ к «Госуслугам» и отозвать заявку на микрозайм. В это время на телефон приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций. Целью мошенников является выманить у жертвы этот код, который является доступом к «Госуслугам».