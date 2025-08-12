Ричмонд
Shot: Около пяти взрывов прозвучало в Ставрополе

Около пяти взрывов прогремело в Ставрополе. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам, сообщил во вторник, 12 августа, Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что услышали жужжание в небе около 03:00. После этого раздалось около пяти взрывов, а в небе были видны вспышки. По словам очевидцев, сработала система ПВО по украинским БПЛА на севере города, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

11 августа силы противовоздушной обороны сбили 312 беспилотников и семь снарядов системы HIMARS за сутки. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области.

За ночь 11 августа силами противовоздушной обороны были уничтожены 32 украинских дрона над российскими регионами. Наибольшее количество БПЛА сбили над Белгородской областью.

