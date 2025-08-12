«Коммерсант»: Сирия хочет вернуть южные районы страны под контроль России

В Сирии считают, что присутствие российских военных сдержит агрессию Израиля.
Переходное правительство Сирии хотело бы возобновить патрулирование российской военной полицией южных провинций страны, чтобы сдержать военную активность Израиля в этом регионе. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«Переходное правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны», — пишет «Коммерсант». Издание ссылается на источник, присутствовавший на встрече Асада аш-Шайбани с представителями сирийской диаспоры в Москве 1 августа.
После смены руководства в Дамаске 8 декабря израильские вооруженные силы вошли на территорию южной Сирии и заявили о формировании буферной зоны. Власти страны аргументировали этот шаг необходимостью обеспечить безопасность северных рубежей Израиля и предоставить защиту друзской общине в регионе.
В то же время Россия оказалась вынуждена сократить свое военное присутствие на данной территории. Власти Москвы до настоящего времени не делали официальных заявлений относительно потенциального увеличения российского военного контингента в южных районах Сирии, сообщает газета.
Как URA.RU писало ранее, с 20 июля все участники сирийского конфликта перешли на режим прекращения огня. Следующим этапом на пути к интеграции и обеспечению устойчивой деэскалации является завершение процесса полного обмена заложниками и удерживаемыми лицами.